Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2026 trong điều kiện thuận lợi và thách thức đan xen, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên với nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã có 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 10%; bình quân GRDP/đầu người/năm ước đạt 85 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,4 triệu đồng (vượt 0,8% kế hoạch); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.315 tỷ đồng (vượt 21,6% kế hoạch)...

Lãnh đạo Thuế tỉnh phát biểu làm rõ chỉ tiêu về thu ngân sách vượt kế hoạch.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Tỉnh đã khánh thành đồng loạt 5 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hoàn thành chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân có mặt trên địa bàn, sớm hơn 3 tháng so với chỉ đạo của Trung ương. Trong năm, số lao động được giải quyết việc làm ước đạt 10.872 người (vượt 8,7%); tuyển sinh đào tạo nghề ước đạt 5.036 người (vượt 7,1%); tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 64%.

Quang cảnh phiên họp tại các điểm cầu.

Phiên họp cũng thông qua báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2027; tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2027.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Năm 2027, tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng 11%, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả và đời sống nhân dân làm thước đo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền gắn với phân bổ nguồn lực; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích, rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, lĩnh vực trong những tháng cuối năm, nhất là một số chỉ tiêu về công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, dân số, y tế. Trên cơ sở thực tiễn triển khai các dự án, các đại biểu đề xuất tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường; yêu cầu chủ đầu tư rà soát năng lực nhà thầu, chấn chỉnh tình trạng thi công chậm tiến độ; UBND các xã, phường quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng…

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Quốc Khanh tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Chiều cùng ngày, phiên họp đã xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền do các sở, ngành trình. Đáng chú ý là dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2027; tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2027; tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2027-2030.

Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Các chính sách về hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã phân tích, đánh giá tính cần thiết, cơ sở pháp lý, tính khả thi và tác động của từng dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung phát biểu kết luận các nội dung trong ngày làm việc đầu tiên.

Phát biểu kết luận các nội dung trong ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành đã hoàn thiện báo cáo để đánh giá tổng quát bức tranh kinh tế, xã hội của tỉnh trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Đồng chí đề nghị, các cơ quan soạn thảo cần chủ động phối hợp, trao đổi với cơ quan liên quan, kịp thời xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, không để hồ sơ trình kỳ họp thiếu căn cứ, thiếu tính thuyết phục hoặc khó triển khai trong thực tế.

Đối với các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu giữa các ngành, các cấp, bảo đảm phản ánh chính xác kết quả thực hiện. Đặc biệt, số liệu thu ngân sách của từng xã, phường cần phải được rà soát kỹ, có sự phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế và chính quyền địa phương để đánh giá đúng khả năng thu, làm cơ sở xây dựng dự toán sát thực tế, đảm bảo tính khả thi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND tỉnh và đơn vị liên quan rà soát toàn diện căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục, nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh. Quá trình chuẩn bị phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự thống nhất, để các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.