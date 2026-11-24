Về phía Việt Nam, ông Lê Triệu Dũng - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương đã chủ trì phiên họp buổi sáng ngày 24/11.

Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội.

Tại phiên họp, các Quan chức cấp cao (Senior Officials) CPTPP đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác; việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực thi Hiệp định, trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); rà soát việc triển khai các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi.

Ông Lê Triệu Dũng - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương đã tham gia và chủ trì phiên họp.

Các thành viên cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề gia nhập của các nền kinh tế mới, triển khai Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN.

Tại phiên họp các thành viên CPTPP bàn thảo nhiều nội dung quan trọng.

Việt Nam với vai trò Chủ tịch CPTPP đang điều phối thảo luận để hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung, trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét, thông qua tại phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cũng như phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN diễn ra vào các ngày 26-27/11/2026. Kết quả cụ thể sẽ được công bố sau khi các phiên họp này diễn ra.

Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP ngày 24/11 nằm trong chuỗi sự kiện CPTPP diễn ra từ ngày 23-27/11/2026, trong khuôn khổ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề “Shared Vision - Shared Action” (Tầm nhìn chung - Hành động chung). CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên.

Chuỗi sự kiện do Việt Nam chủ trì gồm: Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5), diễn ra từ ngày 23 - 25/11; Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP - EU và Đối thoại CPTPP - ASEAN dự kiến diễn ra ngày 26/11; Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU, dự kiến diễn ra ngày 26/11; ngày 27/11 sẽ diễn ra Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và họp báo cấp Bộ trưởng.