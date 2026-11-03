Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Công tác đại biểu

Phiên họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về hai nội dung quan trọng gồm: dự thảo Tờ trình Quốc hội xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp, làm cơ sở xây dựng và ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, liên quan đến việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp và tổ chức, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hữu Đông đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến có căn cứ, bảo đảm các nội dung được xem xét toàn diện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật.

"Việc rà soát, hoàn thiện các quy định cần đặt trong tổng thể yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Quốc hội, bảo đảm sự phối hợp và phân công nhiệm vụ hợp lý", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu khai mạc

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng đề nghị, cần rà soát kỹ hình thức văn bản và những quy định cần sửa đổi đồng bộ. Nếu phạm vi sửa đổi thực chất vượt giới hạn mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phép đối với văn bản sửa đổi, bổ sung cần báo cáo để lựa chọn hình thức ban hành phù hợp. Các ý kiến có căn cứ sẽ được tiếp thu; vấn đề còn khác nhau phải được giải trình rõ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy trình bày dự thảo Tờ trình Quốc hội xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp, làm cơ sở xây dựng và ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp, các đại biểu nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trình bày tóm tắt các dự thảo Tờ trình.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trình bày tóm tắt dự thảo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Các đại biểu tại phiên họp biểu quyết

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Công tác đại biểu

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Công tác đại biểu

Trên cơ sở các nội dung được trình bày, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung chính của hai dự thảo Tờ trình, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải phát biểu