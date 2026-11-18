Sáng 18-11, các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11-2026 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh báo cáo việc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung được các ban của HĐND tỉnh đặt ra sau thẩm tra.

Quang cảnh phiên họp.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến tại phiên họp, đồng chí Lâm Đông và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 sẽ diễn ra ngày 20-11. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định đối với 24 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có các nghị quyết về: Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; chương trình phát triển thanh niên tỉnh đến năm 2030; thành lập Sở Ngoại vụ; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; danh mục khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết liên quan đến triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết liên quan đến hỗ trợ phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; các nghị quyết quy định về một số chế độ, chính sách; bãi bỏ một số nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành… Dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Lâm Đông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 của HĐND tỉnh, nhất là rà soát việc tiếp thu, giải trình đầy đủ các nội dung được các ban của HĐND tỉnh đặt ra sau thẩm tra. Đồng chí Lâm Đông yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 của HĐND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đối với nội dung UBND tỉnh xin ý kiến về chủ trương hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện phục vụ công tác của lực lượng Công an tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trình về: Nội dung giám sát chuyên đề năm 2027 của HĐND tỉnh; việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII; dự thảo Quyết định của Chủ tịch HĐND tỉnh ban hành danh mục, nhiệm vụ hoạt động, định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; việc xây dựng và ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: HẢI LĂNG