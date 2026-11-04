Phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2026

Tham dự có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên họp.

Phiên họp xem xét, cho ý kiến đối với nội dung tờ trình của UBND tỉnh đề nghị bổ sung, rút các nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, bổ sung Nghị quyết quy định hình thức hỗ trợ, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng. Đề nghị rút dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh khỏi danh mục nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh. Về xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND tại thời điểm hiện nay là chưa cần thiết; mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND và các quy định hiện hành có liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết, tên gọi và nội dung các dự thảo nghị quyết bổ sung trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Trong đó, đề nghị khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về hỗ trợ các công trình quy mô nhỏ tại cơ sở, làm rõ chính sách hỗ trợ, trách nhiệm quản lý, cơ chế kiểm tra, giám sát và sử dụng kinh phí; năng lực thực hiện của cán bộ xóm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Rà soát kỹ từ khâu đăng ký, chủ động chuẩn bị hồ sơ, bảo đảm thời gian thẩm tra, nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Phiên họp nghe, cho ý kiến đối với báo cáo tiến độ xây dựng Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh; tình hình xây dựng nghị quyết về chương trình giám sát năm 2027 của HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị các nội dung của kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; phương án điều chỉnh Tổ đại biểu HĐND tỉnh; bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản thống nhất với các nội dung trình. Đối với các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm, nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định hình thức hỗ trợ, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng; đồng ý rút dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh do hồ sơ chưa bảo đảm điều kiện trình. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục theo đúng trình tự để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp khi đủ điều kiện.

Thống nhất chưa sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động, kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết. Về nội dung Nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, thống nhất chuyển sang kỳ họp thường lệ cuối năm. Các cơ quan chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh và đơn vị liên quan, khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp bảo đảm chất lượng và tiến độ.