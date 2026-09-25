Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm; dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trồng rừng và phát triển dược liệu tại xã Pa Tần; tờ trình điều chỉnh chủ trương và dự kiến kinh phí dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên. Phiên họp cũng cho ý kiến vào Đề án mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; các tờ trình ủy quyền cho giám đốc các sở thực hiện một số nhiệm vụ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong các lĩnh vực tư pháp, y tế, nông nghiệp và môi trường, công thương, địa chất và khoáng sản.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các xã, phường.

9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng so với cùng kỳ; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Công tác thu, chi ngân sách được điều hành chủ động, bảo đảm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ước 9 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 2.470 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán Trung ương và 90,6% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương đạt hơn 9.231 tỷ đồng, bằng 87% dự toán Trung ương và 85% dự toán HĐND tỉnh, tăng 49% so với cùng kỳ. Đến ngày 19/9, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 49,51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 44,27% kế hoạch tỉnh triển khai.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận các nội dung trình tại phiên họp.

3 tháng cuối năm, tỉnh Lai Châu tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách, điều hành chi chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch phát triển năm 2027.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu các sở, ngành, xã, phường rà soát, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể, tập trung vào 3 chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng, thu và chi ngân sách địa phương; đồng thời tham mưu các chỉ tiêu tăng trưởng quý IV.

Đồng chí yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tập trung cao độ, kể cả ngày nghỉ, quyết liệt chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, thu ngân sách phải phấn đấu đạt dự toán và ít nhất bằng số thu năm trước; các cơ quan đã hoàn thành chỉ tiêu không chủ quan, tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn; cải thiện những chỉ số cải cách hành chính còn thấp; tính toán, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, rà soát lại căn cứ, quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành thông báo kết luận phiên họp làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.