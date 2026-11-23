Phiên họp thứ tám UBND tỉnh Sơn La khóa XVI.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Trong tháng 11, các cấp, các ngành tập trung triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; rà soát các chỉ tiêu, thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV và cả năm; đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.950 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 47,7 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 350 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 16/11 đạt 60,8% kế hoạch vốn được giao. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; lũy kế đã phê duyệt 51 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 95.122 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được duy trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo, kế hoạch, quyết định, tờ trình về: Dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 và mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh; mức bổ sung ngân sách cho các xã, phường năm 2027; chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh Sơn La; các biện pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ lưu trú và dịch vụ tham quan tại các khu du lịch thuộc diện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sơn La…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 8% và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các dự án tồn đọng; đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại địa phương; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.