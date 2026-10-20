Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 9 tháng năm 2026, hoạt động hàng không dân dụng tiếp tục tăng trưởng. Lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt gần 102 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng hơn 10%. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cơ bản đáp ứng yêu cầu, hoạt động khai thác được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, an ninh hàng không vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cả nước ghi nhận 30 vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV) đe dọa an ninh, an toàn tại các cảng hàng không. Nguy cơ từ UAV xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay, cùng các hành vi can thiệp bất hợp pháp, vận chuyển vật phẩm nguy hiểm và vi phạm trên không gian mạng đòi hỏi phải nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo và xử lý.

Trước tình hình đó, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương phối hợp với cơ quan quản lý hàng không và doanh nghiệp khai thác cảng triển khai các biện pháp bảo vệ chuyến bay, kiểm soát an ninh và xử lý vi phạm. Việc rà soát quy trình, xây dựng phương án khẩn nguy, kiểm tra việc chấp hành quy định và nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách tiếp tục được chú trọng.

Trong lĩnh vực tạo thuận lợi hàng không, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, định danh điện tử và nhận diện sinh trắc học được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; cơ chế đánh giá rủi ro, phân định trách nhiệm và điều kiện trang thiết bị cần tiếp tục được hoàn thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; gắn bảo đảm an ninh, an toàn với tạo thuận lợi hàng không, chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp.

Các đại biểu cũng đề cập việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử và sinh trắc học để đơn giản hóa thủ tục cho hành khách, doanh nghiệp; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đợt đánh giá an ninh hàng không của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế dự kiến năm 2027 và bảo đảm an ninh hàng không phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

Bắc Ninh chưa có cảng hàng không dân dụng đang khai thác, nhưng có 12 xã, phường thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và đang triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ từ địa bàn cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở triển khai quy định pháp luật về an ninh hàng không, tổ chức tuyên truyền, cắm biển thông báo về vùng cấm bay, hạn chế bay tại các xã, phường. Cùng với tuyên truyền, thành phố rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay; hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép và sử dụng đúng quy định.

Công an thành phố phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lắp đặt thiết bị phát hiện UAV tại Công an xã Văn Môn, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Công tác phối hợp bảo đảm an ninh cũng được triển khai từ địa bàn đến chuỗi cung ứng hàng hóa. Qua đó, góp phần phòng ngừa việc trà trộn chất cấm, vật phẩm nguy hiểm vào chuỗi cung ứng, bảo đảm hoạt động vận chuyển hợp pháp.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, thành phố chú trọng giữ ổn định an ninh, trật tự trong quá trình triển khai. Từ ngày 1/3/2025 đến ngày 20/9/2026, cơ quan công an đã gọi hỏi, răn đe 216 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp với tổng số tiền 178,75 triệu đồng; khởi tố, điều tra một đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm trên không gian mạng. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến thông tin sai sự thật về quy hoạch, tiến độ, giá đất và chính sách bồi thường của dự án.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Yêu cầu các bộ, ngành tập trung đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng, rủi ro và phòng, chống khủng bố, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn đối với du khách, nhà đầu tư và các đoàn khách quốc tế.

Đặc biệt chú ý yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong bối cảnh xuất hiện nhiều nguy cơ mới từ UAV và công nghệ cao. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với UAV; nghiên cứu xây dựng bản đồ số khu vực cấm bay, hạn chế bay và các phương án ứng phó với các tình huống xâm phạm an ninh.

Công nhân thi công trên công trường Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Giao Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý hoạt động bay; Bộ Xây dựng hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn quản lý hoạt động bay dân dụng; Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ nhận diện, cảnh báo và ngăn chặn UAV; Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát hàng hóa liên quan đến UAV và bảo đảm nguồn lực cho công tác an ninh hàng không; UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái đến người dân.

Các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực các cảng hàng không theo Quyết định số 1066/QĐ-TTg; bảo đảm các cảng hàng không vừa tuyệt đối an toàn, an ninh, vừa nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho hành khách, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng để đưa các cảng hàng không mới như Long Thành, Gia Bình và Phú Quốc vào khai thác đúng tiến độ.

Theo nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ mà Bắc Ninh được giao. Theo đó, các đơn vị, địa phương phân công rõ trách nhiệm, duy trì tuyên truyền tại các địa bàn liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, mở rộng đến khu vực liên quan dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; duy trì thiết bị phát hiện, lực lượng ứng trực và quy trình phối hợp xử lý. Đồng thời, chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật, phương án phối hợp bảo đảm an ninh cho Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tiến độ dự án.