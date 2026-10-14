Phiên họp thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học - công nghệ
Chiều 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học - công nghệ, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Công tác nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế phối hợp trong thời gian tới.
Nguồn: Báo Chính phủ
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/phien-hop-thu-nhat-ban-cong-tac-lien-nganh-doi-ngoai-va-hoi-nhap-quoc-te-ve-kinh-te-va-khoa-hoc-cong-nghe-476791.media