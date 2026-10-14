Phiên họp thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học - công nghệ

Cả xe SUV và bán tải khi tới giao lộ dường như không quan sát kỹ để phanh dừng nhường đường dẫn tới va chạm. Đầu xe bán tải húc vào hông của SUV khiến xe này bị lạng lái và lao về phía vỉa hè. Vụ tai nạn xảy ra tại Lạng Sơn.