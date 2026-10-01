Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công thương và Xây dựng

Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ngày 10/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc phân công Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành. Theo đó, hợp nhất BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; BCĐ các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; BCĐ Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và BCĐ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thành BCĐ các công trình trọng điểm lĩnh vực Công thương và Xây dựng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực trong lĩnh vực Xây dựng; Bộ Công thương là cơ quan thường trực trong lĩnh vực Công thương.

Hiện tại, đối với lĩnh vực xây dựng, có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác hoặc đang triển khai thi công, song vẫn chậm so với kế hoạch. Trong lĩnh vực năng lượng, các công trình, dự án trọng điểm đang ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến thi công. Tiến độ giữa các nhóm dự án chưa đồng đều. Trong 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, trong đó, 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Đối với 16 dự án nhà máy thủy điện đã lựa chọn chủ đầu tư, 2 dự án đang thi công, 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Một số công trình lưới điện truyền tải còn vướng thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, thỏa thuận hướng tuyến và giải phóng mặt bằng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm nhiệm vụ, gồm: Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, chương trình và kế hoạch công tác; rà soát, đánh giá tiến độ, khả năng hoàn thành các dự án, nhất là dự án chậm tiến độ; đồng thời tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, xử lý các "điểm nghẽn" về thủ tục đầu tư, đấu thầu, đất đai, giải phóng mặt bằng và các quy định pháp luật liên quan.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ nhấn mạnh: Các dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công thương và Xây dựng được xác định có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Vì vậy, các hoạt động của BCĐ phải thực chất, hiệu quả, không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư,t; đồng thời không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan nào phải được cơ quan đó chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

BCĐ sẽ tập trung xử lý các vấn đề mang tính liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn ý kiến khác nhau và các "điểm nghẽn" vượt thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương. Quá trình triển khai phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”, nhằm đưa các dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và hạn chế thất thoát, lãng phí.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh, đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình. Các dự án phải được theo dõi theo từng mốc thời gian, từng giai đoạn cụ thể, thay vì chỉ quan tâm đến thời hạn hoàn thành cuối cùng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống giám sát các dự án trọng điểm. Những dự án có nguy cơ chậm tiến độ hoặc giải ngân vốn đầu tư thấp phải được cảnh báo và xử lý sớm, không chờ đến các kỳ họp mới báo cáo. Các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm; đồng thời kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.