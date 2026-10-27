Phiên họp thứ bảy UBND tỉnh Sơn La khóa XVI.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Trong tháng 10, các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.650 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 36,63 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 481,3 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 21/10 đạt 53,45% kế hoạch vốn được giao. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; lũy kế đã phê duyệt 47 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 94.087 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được duy trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, kế hoạch, quyết định, tờ trình về quy định một số mức chi bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số; đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng, hằng quý, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, rà soát, phân loại, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.