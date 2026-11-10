Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Tờ trình của Chính phủ, Vườn Quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích là 97,02km2, trong đó có 25,29 km2 thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh toàn bộ diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 3 dự thảo: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ về 3 dự thảo Luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cả 3 dự án luật có ý nghĩa quan trọng. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với các dự án luật khác đang được sửa đổi tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, không để lợi ích nhóm tác động, chi phối quá trình xây dựng và sửa đổi các luật. Việc sửa đổi, bổ sung các luật phải vì sự phát triển của đất nước.

Đối với Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá đồng bộ về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản với tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của đấu giá viên và cơ chế quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức hành nghề đấu giá.

Cùng với đó, rà soát kỹ quy định hủy kết quả đấu giá theo quyết định của người có thẩm quyền về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính; làm rõ bản chất pháp lý, căn cứ áp dụng, thẩm quyền và sự phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp chưa đủ cơ sở pháp lý thì nghiên cứu phương án chỉnh lý phù hợp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Các quy định về xử phạt, xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá, hậu quả pháp lý của việc hủy kết quả đấu giá cần được thiết kế thống nhất và bảo đảm tính khả thi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu làm rõ cơ sở thực tiễn, pháp lý của quy định tiền đặt trước từ 20 - 50% giá khởi điểm; nghiên cứu bổ sung nguyên tắc, tiêu chí xác định mức cụ thể phù hợp với giá trị, tính chất tài sản, mức độ rủi ro, tình hình vi phạm nghĩa vụ thanh toán và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, bảo đảm không tạo rào cản bất hợp lý đối với người có thu nhập và có nhu cầu thực sự muốn tham gia đấu giá; chỉnh lý, hoàn thiện quy định người tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý trả giá bằng giá khởi điểm theo hướng chỉ áp dụng cơ chế này trong một số trường hợp cụ thể, bảo đảm người tham dự phiên đấu giá được thông tin đầy đủ và kịp thời.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý và tính chất cần thiết của việc áp dụng cơ chế đặc thù, miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện lực thuộc chương trình, dự án thực hiện quy hoạch phát triển điện lực để báo cáo xin cấp có thẩm quyền theo quy định; đánh giá cụ thể hiệu quả các thủ tục hành chính, bảo đảm việc rút gọn thủ tục không làm giảm yêu cầu thẩm định, kiểm soát về đất đai, môi trường...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng thời, các đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu; bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, tránh cơ chế xin - cho.

Đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì cần quy định thống nhất phương pháp xác định giá điện trong hồ sơ dự thầu, bảo đảm kết quả đấu thầu có tính ràng buộc, hạn chế tối đa việc đàm phán lại các nội dung cơ bản đã ký trong hợp đồng mua bán điện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị rà soát, bổ sung nguyên tắc tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các chi phí trong cơ chế mua bán điện trực tiếp và giá điện, bảo đảm phân bổ chi phí công bằng.

Đối với dự án Luật Đầu tư, các đại biểu lưu ý cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý về nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường, về gói chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư và về khấu hao nhanh đối với dự án xanh...

Chiều tối 10/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước đó, đợt 1 Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 2/11.