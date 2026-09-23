Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh

Tham dự có các thành viên BCĐ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thứ 15.

Phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; kiểm điểm tiến độ thực hiện kết luận phiên họp BCĐ lần thứ 15; việc cụ thể hóa các quy định, quy chế của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của BCĐ tỉnh; đánh giá kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ; cơ sở nhà, đất dôi dư; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước; việc thi hành án dân sự liên quan đến thu hồi tiền, tài sản, khắc phục hậu quả kinh tế cho Nhà nước.

Cuộc họp thống nhất thông qua quyết định thành lập đoàn giám sát giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo quyết định, kế hoạch và các nội dung liên quan để thống nhất nội dung trước khi ban hành. Đồng thời, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, nhất là đối với các nội dung liên quan đến nhà, đất, công trình, dự án kéo dài, tồn đọng. Trong qúy IV/2026, cần tăng cường chủ động đề xuất các phương án xử lý, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong tổ chức thực hiện.

Các nội dung thống nhất tại cuộc họp được tổng hợp đưa vào kết luận của BCĐ để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc thực hiện.