Phiên họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12/2026.

Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 137/2025/NQ-HĐND ngày 18/10/2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Bãi bỏ chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; quy định khu vực không được phép chăn nuôi; các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI; quy định hình thức, định mức hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ dưới 500 triệu đồng do cộng đồng dân cư tự thực hiện; mức hỗ trợ, định mức chi một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản và mức thù lao đối với cộng tác viên dân số; mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường THPT chuyên thuộc tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh tại các trường phổ thông công lập.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét chủ trương xây dựng các quyết định về khung kiến trúc số, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; việc thu hồi dự toán kinh phí năm 2026 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng thể thức và quy định của pháp luật, chuẩn bị trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2026.