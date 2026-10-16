Phiên họp thứ 13, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dự phiên họp còn có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu ý kiến.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh diện tích thu hồi đất và thông tin các dự án đã được thông qua; danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm năm 2026 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2025/QH15 của Quốc hội; phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 3) và kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc phát biểu ý kiến tại phiên họp

Ban Dân tộc báo cáo các dự thảo nghị quyết về: Chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tảo Ván Mới, xã Chiềng Hoa; phân bổ vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa; bãi bỏ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh về Nội quy Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - xã hội phát biểu tại phiên họp.

Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo dự thảo các nghị quyết về: Quy định chi phí quản lý, mức thù lao chi trả trợ cấp ưu đãi người có công; chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; bãi bỏ quy định về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục công lập; sửa đổi, bổ sung mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026-2030; ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh; bãi bỏ một số nội dung quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Pháp chế phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, chế độ kinh phí và điều kiện hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; quy định nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Các ban HĐND tỉnh cũng cho ý kiến về chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội và kết quả thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên hop.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp cũng xem xét kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri; góp ý dự thảo quy chế sử dụng AI; tiến độ chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 và kế hoạch nắm tình hình hoạt động của HĐND các xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng thể thức và quy định của pháp luật, chuẩn bị trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, tổ chức ngày 19/10/2026.