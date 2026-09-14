Phiên họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI

Phiên họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung UBND tỉnh trình, gồm: Danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh (đợt 8 năm 2026); kết quả tiếp thu, giải trình, rà soát các nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh; căn cứ pháp lý về chính sách hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu cũng xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hợp nhất, bãi bỏ một số nghị quyết; lựa chọn nhóm vấn đề và người được yêu cầu giải trình; kế hoạch giải trình về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm; kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến về chủ trương trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030 tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4; việc kiện toàn Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Nghị quyết ban hành quy trình tiếp nhận, phân loại, chuyển, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo các nội dung đảm bảo nội dung, thể thức theo quy định.