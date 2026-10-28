Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ năm (SOM5) Hiệp định CPTPP diễn ra từ 23 - 27/11/2026

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuỗi hoạt động quan trọng trong khuôn khổ năm Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 2026, với điểm nhấn là Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ năm (SOM5), Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11 và các phiên họp, sự kiện bên lề diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23 - 27/11/2026.

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho chuỗi phiên họp cấp cao trong khuôn khổ năm Chủ tịch CPTPP 2026.

Theo Quyết định số 2798/QĐ-BCT ngày 23/10/2026 của Bộ Công Thương, công tác truyền thông phục vụ các phiên họp sẽ được triển khai nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời về chương trình nghị sự, kết quả hợp tác cũng như những dấu ấn trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP. Năm 2026 đánh dấu lần Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP. Việc đăng cai tổ chức các phiên họp cấp cao tại Hà Nội là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các thành viên Hiệp định. Đáng chú ý, chuỗi sự kiện diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tiếp tục phát huy hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác.

Theo kế hoạch, công tác thông tin, truyền thông sẽ tập trung phản ánh các hoạt động trong khuôn khổ SOM5 và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11; cập nhật những nội dung trao đổi, kết quả đạt được và định hướng hợp tác giữa các thành viên. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng định hình ảnh một quốc gia chủ động, có trách nhiệm và là đối tác tin cậy trong hợp tác khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, việc truyền thông về các phiên họp cũng hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về CPTPP, những cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cũng như ý nghĩa của việc thực thi hiệu quả các cam kết trong Hiệp định.

Để phục vụ chuỗi sự kiện, Bộ Công Thương đã giao Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất và kịp thời.

Thông qua các phiên họp cấp cao tại Hà Nội, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đối với tiến trình hợp tác CPTPP, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa các thành viên theo hướng thực chất và hiệu quả.