Phiên họp lần thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều ngày 26/10/2026, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và hội nhập quốc tế tổ chức Phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, nhiều vấn đề ngoài dự báo, đòi hỏi công tác đối ngoại phải chủ động nhận diện tình hình, tham mưu chính xác, hiệu quả, hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030, tầm nhìn 2045, phục vụ trực tiếp hơn việc đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Thường trực Ban Chỉ đạo có vai trò trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình công tác, định hướng tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề mới, khó, mang tính liên ngành, nhưng không làm thay nhiệm vụ mà các ban, bộ, ngành đang thực hiện tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Với nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” được Đại hội XIV của Đảng xác định, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước; bảo đảm ổn định để phát triển, phát triển để tăng cường nội lực và khả năng tự chủ.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng thời đề nghị nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Việc tham mưu các thỏa thuận phải bảo đảm rõ ràng, có thể lượng hóa, đo lường và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong ngoại giao nghị viện cần gắn với giám sát thực hiện các thỏa thuận, bảo đảm những cam kết cấp cao được hiện thực hóa bằng dự án và kết quả cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao nguyên thủ từ sau Đại hội XIV, có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao vị thế đất nước. Trước biến động quốc tế, công tác đối ngoại cần tăng cường chủ động chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ, phát huy sự bổ trợ giữa các kênh đối ngoại, mở rộng dư địa phát triển và đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các ban, bộ, ngành và địa phương tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là Chương trình công tác những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết hoạt động của Ban Chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là hoàn thiện các văn bản nền tảng, thiết lập cơ chế phối hợp và thúc đẩy triển khai các hoạt động đối ngoại, rà soát thực hiện cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là chuyển biến về chất lượng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển đất nước.

Công tác theo dõi thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế từng bước chuyển từ kiểm đếm tiến độ sang đánh giá kết quả, gắn với xác định rõ trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ba Ban Công tác liên ngành tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối; tập trung nâng cao năng lực dự báo chiến lược, hiệu quả hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh chuyển hóa các cam kết thành dự án, sản phẩm và thị trường thực tế, phục vụ đời sống nhân dân; đồng thời chuẩn bị tốt các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có công tác chuẩn bị APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng tổng hợp, dự báo và chia sẻ thông tin; sớm nhận diện những biến động ảnh hưởng đến lợi ích đất nước để kịp thời tham mưu đối sách.

Đặc biệt, cần rà soát, lựa chọn các nội dung ưu tiên, cụ thể hóa các bản ghi nhớ, hiệp định, tuyên bố chung thành những dự án, sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước, vì lợi ích của nhân dân, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.