Phiên họp lần thứ nhất BCĐ Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
Sáng 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 họp phiên thứ nhất. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phien-hop-lan-thu-nhat-bcd-trung-uong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-post1396115.html