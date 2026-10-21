Xã hộiThời sự

Phiên họp lần thứ nhất BCĐ Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng

Sáng 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 họp phiên thứ nhất. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Báo Tin Tức TTXVN
1538 liên quanGốc
Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phien-hop-lan-thu-nhat-bcd-trung-uong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-post1396115.html