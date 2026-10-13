Phiên họp lần thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ

Ngày 13/10/2026, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Công tác liên ngành.

Toàn cảnh phiên họp.

Đại diện các bộ, ban, ngành dự cuộc họp.

Tham dự Phiên họp có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí Ủy viên Ban Công tác liên ngành và đại diện các cơ quan liên quan.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác liên ngành (bên trái ngoài cùng) dự cuộc họp.

Tại Phiên họp, đồng chí Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã thay mặt cơ quan Thường trực Ban Công tác liên ngành công bố các văn bản về tổ chức và hoạt động của Ban, gồm Quyết định số 01-QĐ/BCTLN, Quy chế số 01-QC/BCTLN, đồng thời thông tin về Chương trình công tác số 01-CTr/BCTLN và Chương trình công tác số 02-CTr/BCTLN giai đoạn 2027–2030.

Đồng chí Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại cuộc họp.

Phiên họp đã nghe báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình đàm phán, thực thi các cam kết kinh tế, thương mại quốc tế, mở rộng thị trường, hợp tác năng lượng và công nghiệp; báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược; báo cáo của Bộ Ngoại giao về ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ và vận động, tháo gỡ vướng mắc với các đối tác; báo cáo của Bộ Tài chính về hợp tác tài chính quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài; báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề liên ngành cần tập trung chỉ đạo và giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao Cơ quan giúp việc đã khẩn trương tham mưu ban hành các văn bản về tổ chức, hoạt động của Ban Công tác liên ngành và chuẩn bị Phiên họp; các báo cáo của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thành lập Ban Công tác liên ngành là bước cụ thể hóa quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, là cơ chế giúp Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, điều phối công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực kinh tế và khoa học - công nghệ; góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực kinh tế và khoa học - công nghệ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý IV năm 2026 và tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược, thương mại và công nghệ ngày càng gay gắt, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất của hội nhập quốc tế, với những kết quả cụ thể về mở rộng thị trường, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư có chất lượng, tiếp nhận và làm chủ công nghệ. Đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ hội nhập kinh tế quốc tế với hội nhập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của Ban Công tác liên ngành trong tham mưu, điều phối, tháo gỡ những vấn đề lớn, có tính liên ngành.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên triển khai đến hết năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì cụ thể hóa kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ với kết quả cần đạt, mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng; đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ, gắn với Chương trình công tác giai đoạn 2027–2030 của Ban Công tác liên ngành, bảo đảm nguồn lực và cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá việc thành lập Ban Công tác liên ngành là bước cụ thể hóa quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Công tác liên ngành, các bộ, ngành và cơ quan liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Ban Công tác liên ngành phải thực sự trở thành cơ chế phối hợp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, năng lực dự báo và phản ứng chính sách, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế, khoa học - công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.