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Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030

Sáng 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 họp phiên thứ nhất.

Báo VietnamPlus
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phien-hop-lan-thu-nhat-ban-chi-dao-trung-uong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-cua-dat-nuoc-giai-doan-2026-2030-post1143310.vnp