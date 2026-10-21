Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 tham dự phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)