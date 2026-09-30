Phấn đấu có 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo vào 2030

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình GoGlobal): Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; cùng các thành viên Văn phòng Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình GoGlobal được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026, nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam gia tăng hiện diện ở nước ngoài toàn diện, hiệu quả, bền vững, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình GoGlobal đến 2030 là Việt Nam có tối thiểu 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, 1.000 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng kế hoạch quốc tế hóa; 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu đầu tư ra nước ngoài (30% theo hình thức M&A); 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu (tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn ngành mũi nhọn); 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới (tối thiểu 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, tất cả các nước muốn có nền kinh tế phát triển đều phải vươn ra thế giới. Vươn ra bên ngoài để cạnh tranh được trên thị trường thế giới, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, nâng cao vị thế của cả nền kinh tế. Mặt khác, vươn ra thị trường quốc tế để giúp doanh nghiệp hấp thụ công nghệ của các nước đi trước, học hỏi kỹ năng và tiếp thu rất nhiều yếu tố từ bên ngoài để phát triển, vươn lên.

Với những ý nghĩa đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, Chương trình GoGlobal là một chủ trương rất lớn và quan trọng, nằm trong chủ trương phát triển chung của đất nước, để hiện thực hóa mục tiêu vươn mình của cả dân tộc.

Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ khó, bởi kinh nghiệm quốc tế từ các nước đi trước đã có, nhưng bối cảnh thế giới hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Việt Nam đã học kinh nghiệm của những nước đi trước như Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng vấn đề quan trọng là hiện nay phải làm thế nào cho phù hợp với bối cảnh quốc tế và hoàn cảnh của Việt Nam.

Các thành viên Văn phòng Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 tham dự phiên họp.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam đã có khung về Chương trình GoGlobal một cách bài bản; không chỉ đi vào từng ngành, hàng cụ thể mà có chương trình tổng thể hướng tới tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra quốc tế và đo lường được hiệu quả cụ thể.

Dẫn chứng kinh nghiệm thành công của các nước trên thế giới, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Nhật Bản đã có mô hình “đàn sếu bay”, tức là có những doanh nghiệp đầu đàn đi trước, từ đó kéo theo những doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp cùng ngành đi theo, cùng phát triển. Song thực tế, tại Việt Nam, vẫn còn hạn chế về nguồn lực, chính vì vậy, Chương trình GoGlobal hướng đến và tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Chính vì vậy, Thứ trưởng nhấn mạnh, phiên họp hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là phiên họp đầu tiên nhưng sẽ đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện Chương trình trong cả giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian tới sẽ quan trọng hơn, các bộ ngành cần xây dựng chương trình cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là năm 2027, theo hướng hiệu quả, thiết thực; đồng thời xây dựng được một cơ chế thống nhất, tạo nền tảng để chương trình được triển khai bài bản, đồng bộ và phù hợp với những mục tiêu đã đề ra.

Với tinh thần đó, Thứ trưởng đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo sẽ có những ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia tham mưu, có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng của chương trình.

Những kết quả bước đầu

Trong hơn một tháng qua, kể từ khi Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 được thành lập, Bộ Công Thương với vai trò cơ quan thường trực đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện một bước khung pháp lý và tổ chức bộ máy: đã ban hành Quy chế quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đã thành lập Văn phòng Chương trình đặt tại Cục Xúc tiến thương mại; đã hướng dẫn các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách và Chương trình Local GoGlobal, đến nay đã có 07 tỉnh, thành phố ban hành Chương trình của địa phương mình.

Đó là những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, song so với yêu cầu và tiến độ đặt ra thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là sự tham gia, phối hợp của một số Bộ, cơ quan trong xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách còn hạn chế, các chỉ tiêu của Chương trình chưa được phân giao cụ thể đến từng Bộ, ngành, địa phương.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai và định hướng thực hiện Chương trình vươn rathị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Phiên họp đầu tiên nhưng sẽ đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện Chương trình trong cả giai đoạn 2026 - 2030.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo sẽ nghe báo cáo tình hình triển khai thời gian qua và cho ý kiến, quyết định một số nội dung lớn, có tính chất nền tảng, bao gồm: việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu của Chương trình gắn với việc phân giao chỉ tiêu cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương;

Đồng thời, nghe kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Chương trình GoGlobal; chủ trương nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ hoặc hình thức phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; chủ trương thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn Chương trình; cũng như cho ý kiến về nguồn lực và tần suất tổ chức các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.

Đây đều là những nội dung quan trọng, có nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính, ngân sách nhà nước và các cam kết quốc tế của Việt Nam, đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng, đặc biệt là ý kiến chuyên môn sâu của các đồng chí đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan.

Chương trình GoGlobal là một bước chuyển tư duy quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế: chuyển từ hỗ trợ theo từng hoạt động, từng sự kiện đơn lẻ sang hỗ trợ theo cả hành trình phát triển quốc tế của doanh nghiệp; chuyển từ tư duy “đưa hàng ra nước ngoài” sang chủ động xây dựng hiện diện, thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường quốc tế.