Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng

Dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch chủ trì điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo, danh mục các dự án thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện gồm 55 dự án với 124 dự án thành phần, trong đó 49 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, 5 dự án lĩnh vực hàng không và 1 dự án cảng biển. Đến nay, có 30 dự án, dự án thành phần được đưa vào khai thác, 33 dự án, dự án thành phần đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và 61 dự án, dự án thành phần đang triển khai thi công.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của các dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo đạt hơn 40%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước khoảng 52,9%. Trong đó, 19 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước,; 20 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân năm 2026 dưới 40%.

Lĩnh vực đường sắt, các công trình, dự án trọng điểm gồm Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng và các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với tỉnh Cao Bằng, Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 54%. Nhà đầu tư đang triển khai thi công đồng thời theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh. Dự kiến đoạn Km0 - Km62 hoàn thành tháng 1/2027; đoạn Km62 - Km93+350 hoàn thành tháng 4/2027; đoạn Km93+350 - Km121, là đoạn bổ sung làm mới, hoàn thành năm 2028. Công tác giải ngân của Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đạt khoảng 98%, thuộc nhóm các dự án có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung. Tỉnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 Bắc Kạn - Cao Bằng, đang lựa chọn nhà thầu triển khai theo phương thức EPC.

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương trao đổi thảo luận tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức thi công khoa học, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp liên ngành, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả; tập trung xử lý những điểm nghẽn, khó khăn. Các bộ, ngành, địa phương chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường điều phối, phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn vật liệu giữa các địa phương, ưu tiên cho các công trình trọng điểm, không để thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật, giám sát tiến độ; kịp thời cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân để xử lý ngay.

Giao Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các công trình, dự án trọng điểm, nhất là những dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân; tổng hợp cụ thể khó khăn, vướng mắc, cam kết tiến độ và giải pháp khắc phục để đưa vào theo dõi, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện tiến độ, giải ngân và tháo gỡ khó khăn của từng dự án với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của các cơ quan, đơn vị liên quan.