Phiên họp lần thứ mười chín Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quang cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Quyết định bổ sung danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2026. Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày các nội dung tại phiên họp.

Dự kiến Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tổ chức trong 2,5 ngày, từ ngày 7-10/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh. Tại kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2027; tổng hợp ý kiến, trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri…

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng thời xem xét, thông qua 25 nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình. Đây là những nghị quyết quan trọng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn diện của tỉnh trong bối cảnh mới. Trong đó có những nghị quyết đặc thù, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người như: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động dân tộc Mảng, La Hủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đi làm việc tại các tỉnh, thành phố khác trong nước và đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi dân tộc Mảng, La Hủ…

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát để bổ sung thêm danh mục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2026 của Nghị quyết; đồng thời đề xuất bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn soạn thảo văn bản, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới và kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, đảm bảo các Nghị quyết sát thực tiễn, phù hợp với địa phương, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo đà cho sự phát triển của Lai Châu trong giai đoạn mới.