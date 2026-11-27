Thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã khép lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 với nhiều dấu ấn của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để CPTPP tiếp tục phát triển trong những năm tới

Từ ngày 26-27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 và chuỗi các sự kiện liên quan tại Thủ đô Hà Nội.

Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và Quan chức cấp cao của 12 Thành viên CPTPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuỗi sự kiện lần này còn có sự tham gia của Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN tham gia dưới hình thức trực tuyến cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh trong khu vực CPTPP.

Với chủ đề “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho việc nâng cao hiệu quả thực thi, nâng cấp và mở rộng Hiệp định, đồng thời tăng cường kết nối giữa CPTPP với các đối tác kinh tế trên thế giới.

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng

Về hoàn thiện cơ chế vận hành của CPTPP, các Thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office - CSO) tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là sáng kiến của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng của Hiệp định trong dài hạn.

Bên cạnh đó, trong công tác đàm phán nâng cấp Hiệp định, các Thành viên thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp CPTPP trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử,hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Kết quả này góp phần bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Song song với việc nâng cấp, quá trình mở rộng thành viên cũng đạt bước tiến mới khi các Thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập CPTPP với Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm hoàn tất đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP và cam kết của các Thành viên trong việc mở rộng Hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao.

Đáng chú ý, nhằm tăng cường sự tham gia và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam, các Thành viên đã tích cực triển khai các hoạt động đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp giữa các Thành viên CPTPP cũng như với các đối tác bên ngoài Hiệp định như CPTPP và ASEAN, nổi bật là Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-ASEAN-EU với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn của các nước CPTPP. Các hoạt động này góp phần đưa CPTPP đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, gắn kết quá trình hoạch định chính sách và thực thi Hiệp định với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối các chuỗi cung ứng.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của Hiệp định

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Phiên họp Hội đồng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Đáng chú ý năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm 7 văn kiện và quyết định quan trọng: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - ASEAN; các Quyết định thành lập Ban công tác gia nhập CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế và Quyết định về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của Hiệp định. Cả 02 sáng kiến do Việt Nam đề xuất về thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và tăng cường tham gia của doanh nghiệp đều được các thành viên ủng hộ và đã có kết quả cụ thể. Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU đánh giá rất cao vai trò dẫn dắt, công tác tổ chức, sáng kiến và những kết quả đạt được trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động tại Hà Nội, chiều ngày 26/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các Thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, đồng thời hoan nghênh việc tăng cường kết nối kinh tế giữa CPTPP và EU. Bên lề Phiên họp, Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Nhật Bản, Vương quốc Anh, New Zealand và Australia nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và chuỗi sự kiện liên quan đã khép lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 với nhiều dấu ấn của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để CPTPP tiếp tục phát triển trong năm 2027 với vai trò Chủ tịch của Peru.