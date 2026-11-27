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Phiên họp do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và Quan chức cấp cao của 12 Thành viên CPTPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuỗi sự kiện lần này còn có sự tham gia của Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN tham gia dưới hình thức trực tuyến cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh trong khu vực CPTPP.

Với chủ đề “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho việc nâng cao hiệu quả thực thi, nâng cấp và mở rộng Hiệp định, đồng thời tăng cường kết nối giữa CPTPP với các đối tác kinh tế trên thế giới.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của Hiệp định. Cả 02 sáng kiến do Việt Nam đề xuất về thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và tăng cường tham gia của doanh nghiệp đều được các Thành viên ủng hộ và đã có kết quả cụ thể.

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU đánh giá rất cao vai trò dẫn dắt, công tác tổ chức, sáng kiến và những kết quả đạt được trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam.