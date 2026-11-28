Ngày 28/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay, tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa nhận được tin báo về việc phát hiện một vật thể nghi là bom/vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh lộ thiên tại điểm sạt lở thuộc Km9, Quốc lộ 15D, thôn La Lay, xã La Lay, trong quá trình khắc phục sạt lở ở khu vực này.