Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)