Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5 đến 6-12 tại Hà Nội, quy tụ 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu (từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi) đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, Phiên họp năm nay tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số cho trẻ em; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí công bố Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Điểm nhấn giàu tính nhân văn của Phiên họp lần thứ III là sự đa dạng và hòa nhập sâu rộng trong cơ cấu 320 đại biểu, trong đó 237 đại biểu nữ, 50 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số, 109 đại biểu là thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và cấp xã, và lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật.

Sức lan tỏa của chương trình còn thể hiện rõ qua hình thức tự ứng cử với 777 hồ sơ đăng ký, tăng hơn 7 lần so với 104 hồ sơ tại Phiên họp lần thứ II năm 2024 (trong đó Ban tổ chức tuyển chọn 15 đại biểu chính thức và dự kiến mời 50 em tiêu biểu tham gia dự thính).

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban tổ chức Phiên họp phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Đồng hành cùng Hội đồng Đội Trung ương suốt ba kỳ Phiên họp liên tiếp, Plan International Việt Nam không chỉ chung tay thúc đẩy quyền tham gia thực chất của trẻ em, mà còn đóng góp trực tiếp về chuyên môn trong khâu chuẩn bị cho các đại biểu.

Trong những ngày vừa qua, nhóm chuyên gia của Plan International Việt Nam đã trực tiếp tham gia tập huấn, điều phối và hỗ trợ các tổ đại biểu thảo luận trực tuyến về các nhóm chủ đề của Phiên họp. Thông qua chuỗi hoạt động này, các đại biểu trẻ em được củng cố kiến thức về an toàn trên không gian mạng, rèn luyện kỹ năng tổng hợp ý kiến từ “cử tri trẻ em” tại cơ sở, nâng cao năng lực thảo luận, tranh luận và xây dựng đề xuất giải pháp sắc bén trước khi bước vào phiên chính thức.

Theo kế hoạch, trong ngày đầu tiên diễn ra sự kiện, 320 đại biểu trẻ em sẽ tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội, như: Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tham quan Bảo tàng Quốc hội và dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ chia thành 10 tổ thảo luận về 3 nhóm nội dung trọng tâm của Phiên họp.

Em Đinh Khánh Ly, thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 6-12 sẽ diễn ra Phiên họp toàn thể giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III tại Hội trường Diên Hồng với sự tham dự dự kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Sau khi lắng nghe kết quả giải quyết các kiến nghị từ Phiên họp lần thứ II (năm 2024), các đại biểu trẻ em sẽ trực tiếp đảm nhiệm các vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội, để điều hành, thảo luận, tranh luận, giải trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Toàn bộ các kiến nghị, đề xuất trong Nghị quyết sẽ được tổng hợp gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016.