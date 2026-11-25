Đại diện Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội điều hành chương trình gặp mặt báo chí. (Ảnh: HẢI LÂM)

Sáng 25/11, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ ba, năm 2026.

Theo Ban tổ chức, phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/12 với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện-Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, phiên họp tập trung vào những vấn đề thiết thực, thời sự, gắn với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tác động trực tiếp đến việc học tập, vui chơi, giao tiếp và phát triển của trẻ em.

Được biết, chủ đề nêu trên đã được lựa chọn dựa trên kết quả khảo sát, lấy ý kiến của hơn 1,2 triệu trẻ em Việt Nam. Trong đó, nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng” nhận được tới hơn 207 nghìn lượt bình chọn.

Ban tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3 thông tin về phiên họp. (Ảnh: HẢI LÂM)

Tại phiên họp, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; Trang bị năng lực số cho trẻ em; Phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề: bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên không gian mạng; xác định độ tuổi, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; phòng ngừa, xử lý hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo, gây hại cho trẻ em; nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tư vấn, hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên môi trường mạng; phát triển các sản phẩm, nền tảng số an toàn, thân thiện; phát huy giá trị tích cực của môi trường số trong học tập, sáng tạo, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và phát triển toàn diện của trẻ em...

Trong 320 đại biểu chính thức, có 300 đại biểu do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố giới thiệu, 15 đại biểu được lựa chọn sau khi tự ứng cử, 5 đại biểu chỉ định. Ban tổ chức cũng đã thành lập 12 Hội đồng phỏng vấn để đánh giá, lựa chọn đại biểu chính thức.

Trong các ngày diễn ra phiên họp, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu như: viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn; tham quan Bảo tàng Quốc hội; dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; thảo luận tại 10 tổ; gặp mặt, giao lưu với đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Đáng chú ý, ngày 6/12, Phiên họp toàn thể giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đại diện các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương.

Phiên họp toàn thể giả định sẽ thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, năm 2024. Cũng tại đây, các đại biểu sẽ đảm nhiệm các vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng các bộ và đại biểu Quốc hội... để trực tiếp điều hành, phát biểu thảo luận, tranh luận và giải trình về những vấn đề thuộc chủ đề phiên họp.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, tranh luận và giải trình, các đại biểu sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 3. Nghị quyết tổng hợp những vấn đề, kiến nghị, đề xuất của trẻ em về xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, phát triển năng lực số và phát huy các giá trị tích cực của môi trường số.

Một số đại biểu phiên họp giả định tại buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh: HẢI LÂM)

Sau phiên họp, các kiến nghị, đề xuất của trẻ em sẽ được tổng hợp, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần làm cơ sở thực tiễn xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Cơ cấu của 320 đại biểu trẻ em tham gia phiên họp lần này theo các tiêu chí: trẻ em từ đủ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi; có 237 đại biểu nữ và 83 đại biểu nam; có 270 đại biểu dân tộc Kinh và 50 đại biểu dân tộc thiểu số; có 11 đại biểu theo các tôn giáo khác nhau; có 1 đại biểu trẻ em khuyết tật.

Về thành tích học tập và rèn luyện, có 49 đại biểu từng đạt giải thưởng quốc tế, 105 đại biểu đạt giải thưởng cấp quốc gia và 203 đại biểu đạt giải thưởng cấp tỉnh, thành phố.