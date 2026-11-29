Phiên họp giả định “Hội đồng trẻ em” lần thứ I năm 2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Các đại biểu trẻ em tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu theo dõi phóng sự về hoạt động lấy ý kiến trẻ em và công tác chuẩn bị tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026. Đại diện Hội đồng trẻ em giả định cấp tỉnh báo cáo kết quả tập huấn, thảo luận về chủ đề xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện; đề xuất các giải pháp trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ em sử dụng mạng an toàn, lành mạnh.

Đại biểu Hội đồng trẻ em xã Sông Mã phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh giải đáp những ý kiến, kiến nghị của đại biểu trẻ em.

Trong chương trình, đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp những ý kiến, kiến nghị của đại biểu trẻ em; đồng thời định hướng các giải pháp xây dựng môi trường mạng an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em khi tham gia không gian số.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp giả định “Hội đồng trẻ em” lần thứ I năm 2026.

Thông qua hoạt động này, các cấp, ngành, gia đình và xã hội có thêm cơ sở để nắm bắt tâm tư, nhu cầu của trẻ em, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Các đại biểu tặng quà cho đoàn đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026

Đây cũng là hoạt động chuẩn bị cho đoàn đại biểu trẻ em tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trong hai ngày 5 và 6/12/2026 tại Hà Nội.

Một tiết mục văn nghệ tại phiên họp.