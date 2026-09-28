Chiều 28-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, chuyên gia, nhà khoa học. Phiên họp được tổ chức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh); Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Nguyễn Việt Hùng tham dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, đến nay, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành 1.326/2.011 nhiệm vụ được giao. Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và các chỉ đạo của Chính phủ, đến ngày 20-9, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương giải trình, làm rõ. Các tỉnh, thành phố đã hoàn thành rà soát vướng mắc về thể chế, ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế quy trình theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử, học bạ số tiếp tục được đẩy mạnh; hơn 34,02 triệu Sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp trên VNeID…

Tại Khánh Hòa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57, trong quý III, tỉnh đã hoàn thành 163/256 nhiệm vụ Trung ương giao; hoàn thành 39/160 nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026. Thực hiện Kế hoạch số 11 về đợt cao điểm 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, tỉnh đã hoàn thành 16/53 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tỉnh đã vận hành chính thức Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp văn bản Đảng; vận hành thử nghiệm, mở rộng toàn tỉnh Hệ thống quản lý điều hành văn bản (V-Office); đưa vào khai thác ứng dụng IOC Khánh Hòa trên thiết bị di động; thí điểm nền tảng số dùng chung cấp xã tại 64 xã, phường. Công tác bảo đảm an ninh mạng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được tăng cường…

Đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 57; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Về giải pháp phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ sở dữ liệu đã được giao theo chỉ đạo. Trong đó, tập trung ưu tiên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo; an sinh xã hội; cán bộ, công chức, viên chức; y tế. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xác định rõ cơ quan chủ quản, trách nhiệm cập nhật, thực hiện đối soát định kỳ giữa các cơ sở dữ liệu và xử lý dứt điểm tình trạng dữ liệu không thống nhất; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ đã đề ra để triển khai khung kiến trúc tổng thể số quốc gia. Đồng thời, tập trung nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị và có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng phương án thí điểm đặt đơn hàng đầu tiên cho tập đoàn công nghệ chiến lược và trình cấp có thẩm quyền trong quý II/ 2027.

Về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng năng suất và năng lực cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, rà soát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương; xác định rõ điểm nghẽn và bài toán cần giải quyết để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số…

Tin, ảnh: VĂN GIANG