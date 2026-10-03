Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Theo Bộ Tài chính, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95%; tính chung 9 tháng tăng 9,01%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%; dịch vụ tăng 8,69%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%; vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 888 tỷ USD, tăng 30,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 2,19 triệu tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 643 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch. Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, GDP 9 tháng còn thấp hơn 0,99 điểm phần trăm so với mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm; 24/34 địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, GDP quý IV cần tăng khoảng 12,5%.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Thảo luận tại phiên họp, các đơn vị, địa phương đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trọng tâm là phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng và đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường...

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND báo cáo tại phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tăng trưởng của Sơn La 9 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế của tỉnh còn phụ thuộc vào sản xuất và phân phối điện; điều kiện thủy văn chưa đạt kỳ vọng, trong khi khả năng bù đắp từ các khu vực kinh tế khác còn hạn chế. Việc sửa chữa, khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 6 từ tháng 3/2026, phải cấm lưu thông khoảng 8 giờ/ngày, cũng ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa và du lịch. Tuy nhiên, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với 42 dự án được phê duyệt, tổng vốn đăng ký hơn 91.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ năm 2025; thu ngân sách trên địa bàn đạt 90,8% dự toán Trung ương giao, tăng 8,92%.

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP quý IV cần tăng trên 13,8%. Tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giảm dần phụ thuộc vào ngành sản xuất và phân phối điện; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; hoàn thiện, quyết toán 13 trường học tại các xã biên giới; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Trong quý IV, tỉnh phấn đấu khởi công 13 dự án, tổng vốn đầu tư 10.631 tỷ đồng; hoàn thành 10 dự án, vốn thực hiện dự kiến khoảng 2.767 tỷ đồng.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm thành lập hội đồng thẩm định dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Mộc Châu - Yên Châu, góp phần tháo gỡ khó khăn cho phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quý IV/2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chương trình công tác, các kết luận của Trung ương; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai các dự án trọng điểm năm 2026; chủ động chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, cập nhật các kịch bản tăng trưởng; xác định rõ những lĩnh vực, địa bàn còn thiếu hụt so với mục tiêu để có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn nữa các dư địa và động lực tăng trưởng mới. Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp mạnh, cụ thể, khả thi; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.