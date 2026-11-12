Phiên họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai các hoạt động Năm APEC 2027

Sáng 12-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai các hoạt động Năm APEC 2027 tại Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì phiên họp.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Khánh Hòa được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC vào cuối tháng 2-2027. Tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan Trung ương chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị SOM 1 - Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung rà soát công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương; tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của từng tiểu ban. Các nội dung được rà soát gồm: Công tác lễ tân, hậu cần, phương án quà tặng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, đào tạo tình nguyện viên, đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xuất nhập cảnh...

Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân đề xuất các phần việc cần thực hiện.

Để bảo đảm tiến độ chuẩn bị, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kinh phí, cơ chế và kế hoạch triển khai. Các tiểu ban chủ động xây dựng phương án theo nhiệm vụ được giao. Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền - Văn hóa chuẩn bị kế hoạch thông tin, quảng bá hình ảnh địa phương; Tiểu ban An ninh và Y tế xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và chăm sóc sức khỏe cho đại biểu. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được triển khai thông qua việc chuẩn bị video, ấn phẩm quảng bá và đề xuất các hoạt động kết nối nhà đầu tư, giới thiệu những điểm đến tiêu biểu của Khánh Hòa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Thị Lệ Hằng báo cáo tại phiên họp.

Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ban, ngành, cơ quan thường trực tham mưu và các tiểu ban chuyên môn. Các đơn vị của tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, bảo đảm tiến độ đề ra. Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính chủ trì rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai; khắc phục tình trạng chồng chéo, bảo đảm phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, đúng chức năng và thời gian hoàn thành. Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các ngành phải được tổng hợp đầy đủ thành báo cáo chung của tỉnh để kịp thời xin ý kiến Trung ương tháo gỡ. Các tiểu ban khẩn trương ban hành kế hoạch hoạt động cụ thể để chuẩn bị cho sự kiện.

Về công tác thông tin, tuyên truyền và lễ tân, Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền - Văn hóa nghiên cứu xây dựng các ấn phẩm, video ngắn giới thiệu những nét đặc sắc, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, tuyển chọn các sản vật, sản phẩm tiêu biểu của địa phương làm quà tặng đại biểu, bảo đảm trang trọng, thiết thực, phù hợp với tính chất của sự kiện ngoại giao đa phương. Các đơn vị cần bám sát tiến độ chuẩn bị nội dung phục vụ họp báo, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11.

Đối với công tác chỉnh trang đô thị và hạ tầng cảnh quan, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu các đơn vị, địa phương đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Những dự án chưa thể hoàn thành trước thời điểm diễn ra sự kiện phải được thu dọn mặt bằng gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng thời, các địa phương tập trung duy tu, sửa chữa mặt đường, vỉa hè, dải phân cách, lan can; tăng cường trồng cây xanh, trang trí cảnh quan trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực lưu trú và điểm tham quan, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

Tại phiên họp, tỉnh thống nhất chủ trương phối hợp với các cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để tuyển chọn và tập huấn đội ngũ tình nguyện viên, nhân lực phục vụ sự kiện có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tác phong chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, mến khách.

Về chế độ điều hành, Ban Chỉ đạo duy trì họp định kỳ 2 tuần/lần; trong giai đoạn cao điểm (khoảng 1 tháng trước khi diễn ra sự kiện) chuyển sang họp hàng tuần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2027 như Hội nghị SOM 1 và các hội nghị cấp Bộ trưởng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây cũng là cơ hội để Khánh Hòa khẳng định năng lực tổ chức, vị thế và hình ảnh địa phương chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, sẵn sàng đăng cai các sự kiện quốc tế trong tương lai.