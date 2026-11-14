Phiên giao dịch việc làm năm 2026 tại xã Hiệp Thạnh

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Hoạt động nhằm cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Sự kiện thu hút đoàn viên, thanh niên, học sinh và người lao động tham gia để tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước.

Các em học sinh tham gia phiên giao dịch việc làm

Tại đây, người dân được các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn trực tiếp về việc làm, học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng như chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hoạt động thiết thực này đã phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động, đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Qua đó, sự kiện giúp người lao động định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội trên địa bàn xã.