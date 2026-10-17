Phiên giao dịch việc làm kết nối hơn 6.000 cơ hội tuyển dụng

Các đại biểu tham dự phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Quang Minh

Phiên giao dịch thu hút 20 công ty, doanh nghiệp tại các xã, phường phía Bắc thành phố Đồng Nai và hơn 400 người tham gia, gồm: lao động tự do, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên trên địa bàn phường.

Tại phiên giao dịch, đại diện các doanh nghiệp giới thiệu thông tin đơn vị, nhu cầu tuyển dụng và giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm. Trong số 20 đơn vị tham gia, có 17 doanh nghiệp sản xuất tại các xã, phường trên địa bàn thành phố và 3 doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các lĩnh vực tuyển dụng chủ yếu gồm: may mặc, giày da, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, chế biến thực phẩm và sản xuất nội thất, với tổng nhu cầu hơn 6.000 lao động. Mức thu nhập dự kiến từ 10-20 triệu đồng/tháng đối với lao động trong nước và khoảng 30-50 triệu đồng/tháng đối với lao động làm việc ở nước ngoài, tùy thị trường.

Bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước phát biểu tại phiên giao dịch. Ảnh: Quang Minh

Đại diện lãnh đạo phường Bình Phước nhấn mạnh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động giúp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tìm được việc làm phù hợp với năng lực, trình độ và nguyện vọng. Lãnh đạo phường cũng đề nghị các đơn vị tuyển dụng thực hiện đầy đủ các cam kết về chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà cho 11 học sinh trên địa bàn phường có thành tích vượt khó học giỏi.

Học sinh, người lao động có nhu cầu việc làm trực tiếp đến tìm hiểu và đăng ký tuyển dụng tại các quầy giao dịch. Ảnh: Quang Minh

Sau khi tìm hiểu thông tin tuyển dụng, nhiều người lao động đã trực tiếp đến các quầy giao dịch để trao đổi, tìm hiểu điều kiện làm việc và đăng ký ứng tuyển.