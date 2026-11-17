Ảnh chụp màn hình ảnh hưởng VN-Index theo vốn hóa. (Nguồn: HSX)

Trong 110 mã tăng có 3 mã tăng với biên độ hơn 6% là: PIT, VPG và TTF. Số mã đóng ở tham chiếu là 102 mã.

Phiên này, VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%) về mức 1.726,72 điểm. Giá trị khớp lệnh phiên này đạt 14.961,45 tỷ đồng tăng 25,97% so với phiên trước trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 9.596,85 tỷ đồng, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.364,60 tỷ đồng

Các mã tác động tiêu cực làm giảm điểm của VN-Index gồm: VCB, GAS, BSR, VHM, BID, GVR, CTG, FPT, PLX, LPB.

Các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng điểm gồm: MCH, STB, POW, VPL, KDH, HDB, TCX, VCK, HVN, MSB.

Chỉ số VN30 giảm 7,12 điểm (-0,39%) và dừng tại mức 1.837,13 điểm. Thanh khoản đạt 8.497 tỷ đồng tương ứng với tăng 28,65% so với phiên trước. Nhóm cổ phiếu tại chỉ số VN30 phiên này ghi nhận 8 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và 19 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 248,60 điểm, giảm 6,31 điểm (-2,48%). Thanh khoản đạt 582 tỷ đồng giảm 16,27% so với phiên trước; có 41 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 2,35 điểm (-0,55%), xuống mức 427,80 điểm. Giá trị giao dịch đạt 472 tỷ đồng tăng 28,21% so với phiên trước.

*Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 122,50 điểm, tăng 0,37 điểm (+0,30%). Giá trị giao dịch 683 tỷ đồng tăng 141% so với phiên trước. Đóng cửa phiên UPCoM ghi nhận 95 mã tăng giá, 76 mã đứng giá và 98 mã giảm giá.

* Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn HoSE, HNX, UPCoM đạt 707,20 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 16.226,67 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này bán ròng trên cả 3 sàn đạt giá trị 382 tỷ đồng, tập trung vào các mã FPT (146,87 tỷ đồng), VCB (102,41 tỷ đồng), MBB (65,14 tỷ đồng), STB (38,10 tỷ đồng), VRE (37,65 tỷ đồng), BID (35,79 tỷ đồng), BSR (33,64 tỷ đồng), HDB (30,64 tỷ đồng), MCH (25,72 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng của khối ngoại trong phiên này gồm MSN (146,98 tỷ đồng), POW (53,90 tỷ đồng), HPG (50,73 tỷ đồng), KDH (44,31 tỷ đồng), VNM (16,77 tỷ đồng)...

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu nghiêng về sắc xanh bao gồm: Dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp (+0,85%); Thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe (+0,77%); Thương mại hàng không thiết yếu (+0,55%); Dịch vụ tiêu dùng (+0,53%); Dịch vụ tài chính (+0,33%); Sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình (+0,17%); Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (+0,14%); Truyền thông và giải trí (+0,11%); Dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học sự sống (+0,07%);

Nhóm cổ phiếu chứng khoán nghiêng về sắc đỏ bao gồm: Phần cứng và thiết bị (-7,04%); Năng lượng (-3,83%); Dịch vụ viễn thông (-2,31%); Hàng hóa công nghiệp (-1,96%); Nguyên vật liệu (-1,80%); Phần mềm và dịch vụ (-1,80%); Bảo hiểm (-1,61%); Tiện ích (-1,00%); Tổ chức tín dụng (-0,84%); Vận tải (-0,56%); Thương mại hàng thiết yếu (-0,25%); Bất động sản (-0,20%); Xe và linh kiện (-0,15%); Thời trang và hàng lâu bền (-0,03%).

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GB000 giảm 5,7 điểm xuống 1.837 điểm, tương đương mức giảm 0,31% so với phiên trước, khớp lệnh đạt 186.623 đơn vị, khối lượng mở (OI) là 33.063 đơn vị. (Nguồn: HNX)