Phiên giao dịch ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ

(Ảnh minh họa: HoSE)

Độ rộng thị trường khá hẹp khi số mã giảm giá lại gấp đôi số mã tăng giá. Tại đóng cửa phiên, sàn HoSE ghi nhận 101 mã tăng giá, 51 mã đứng giá và 220 mã giảm giá.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng điểm gồm: VIC, MCH, DMX, LPB, VHM, SSB, ACB, BSR, MSN, TDM. Các mã tác động tiêu cực làm giảm điểm của VN-Index gồm: HVN, FPT, MBB, BID, HDB, TCX, CTG, TCB, VPB, VCB.

Chỉ số VN30 giảm nhẹ 0,66 điểm (-0,04%) và dừng tại mức 1.844,25 điểm. Thanh khoản đạt hơn 221 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 6.605 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 8 mã tăng, 5 mã đi ngang và 17 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 254,91 điểm, giảm 0,07 điểm (-0,03%). Thanh khoản đạt 501 tỷ đồng giảm 29,85% so với phiên trước; có 71 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 72 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 3,78 điểm (-0,87%), xuống mức 430,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 368 tỷ đồng với 6 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 20 mã giảm giá.

*Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 122,13 điểm, tăng 0,74 điểm (+0,61%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 14,0 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 283 tỷ đồng. Đóng cửa phiên UPCoM ghi nhận 99 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 89 mã giảm giá.

* Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn HoSE, HNX, UPCoM đạt 579,51 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 12.661,37 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên cả 3 sàn hơn 12 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC (116,83 tỷ đồng), MSN (62,32 tỷ đồng), KDH (41,27 tỷ đồng), VNM (40,74 tỷ đồng), LPB (33,35 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng của khối ngoại trong phiên này gồm FPT (163,21 tỷ đồng), VCB (52,79 tỷ đồng), VPB (39,14 tỷ đồng), BID (37,44 tỷ đồng), ACB (37,38 tỷ đồng)...

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu nghiêng về sắc xanh bao gồm: Truyền thông và giải trí (+4,16%); Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (+1,34%); Bất động sản (+1,31%); Hàng hóa công nghiệp (+0,29%); Dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp (+0,27%); Dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học sự sống (+0,10%); Dịch vụ tiêu dùng (+0,03%).

Nhóm cổ phiếu chứng khoán nghiêng về sắc đỏ bao gồm: Phần cứng và thiết bị (-1,84%); Dịch vụ tài chính (-1,47%); Phần mềm và dịch vụ (-1,31%); Thương mại hàng thiết yếu (-0,99%); Vận tải (-0,94%); Sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình (-0,89%); Tổ chức tín dụng (-0,87%); Bảo hiểm (-0,70%); Dịch vụ viễn thông (-0,53%); Nguyên vật liệu (-0,45%); Thời trang và hàng lâu bền (-0,27%); Xe và linh kiện (-0,24%); Tiện ích (-0,24%); Năng lượng (-0,27%); Thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe (-0,18%); Thương mại hàng không thiết yếu (-0,16%).

* Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GB000 giảm 8 điểm, tương đương giảm 0,4% xuống 1.843 điểm, khớp lệnh 169.509 đơn vị, khối lượng mở 32.845 đơn vị.

* Trên thị trường chứng quyền, sắc đỏ lấn át, trong đó, CSHB2617 dẫn đầu thanh khoản với 1,25 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa giảm 37,5% xuống mức 50 đồng/cq. Theo sau là CTCB2620 khớp 1,15 triệu đơn vị và đóng cửa giảm 21,1% xuống mức 150 đồng/cq.