Phiên giải trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XI: Giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận

RÕ RÀNG CƠ CHẾ, SÁT HỢP THỰC TIỄN CƠ SỞ

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận sâu về các dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được trình tại kỳ họp.

Theo ý kiến đại biểu, toàn tỉnh hiện có hơn 54.240 viên chức, trong đó các đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm 1, nhóm 2 phải tự cân đối kinh phí đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị. Trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập, nhiều đơn vị gặp không ít khó khăn về nguồn lực. Đại biểu đề nghị xem xét bổ sung cơ chế hỗ trợ phù hợp cho nhóm đối tượng này, đồng thời đưa nội dung chi đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố vào dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời đề ra các giải pháp sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống trong thời gian tới.

Giải trình về nội dung này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện cho biết, các quy định về mức chi đào tạo viên chức và kinh phí thực hiện trong dự thảo được xây dựng căn cứ chặt chẽ theo Thông tư số 100/2025/TT-BTC; đồng thời, các nội dung quy định này là phù họp với quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, UBND tỉnh xin giữ nguyên như dự thảo.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, đồng chí khẳng định nhóm đối tượng này đã được đưa vào diện áp dụng tại Điều 2 của dự thảo nghị quyết; đồng thời, tại Điều 3 về nguyên tắc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng có quy định: “Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hằng năm và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sau sắp xếp tổ chức bộ máy cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Như vậy, khi có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thấm quyền phê duyệt cụ thể, đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố sẽ được xem xét hỗ trợ theo kế hoạch đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, UBND tỉnh giữ nguyên các nội dung theo dự thảo để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn bộ máy, nhiều ý kiến băn khoăn về mức hỗ trợ đối với những người có thời gian công tác dưới 5 năm hoặc đã nghỉ hưu. Phản hồi vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh chính sách được xây dựng dựa trên tinh thần ghi nhận, tri ân đóng góp của đội ngũ này, đồng thời cân đối với nguồn lực ngân sách địa phương. Dự thảo đã thiết kế mức hỗ trợ có tính phân hóa theo thời gian công tác: Người có thời gian công tác dưới 5 năm được hỗ trợ một lần bằng 15 tháng phụ cấp và trợ cấp hằng tháng hiện hưởng; người có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên, ngoài mức hỗ trợ nêu trên, cứ thêm đủ 1 năm công tác được hỗ trợ thêm 1 tháng phụ cấp và trợ cấp hằng tháng hiện hưởng. Thời gian công tác để tính hỗ trợ là tổng thời gian giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố chưa nhận hỗ trợ thôi việc; trường hợp công tác không liên tục thì được cộng dồn, đảm bảo nguyên tắc cống hiến càng dài, mức hỗ trợ càng thỏa đáng.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu nêu tại kỳ họp

Bên cạnh đó, đối với Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2035, UBND tỉnh trân trọng ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh về đề xuất thêm nhóm tiêu chí đặc thù. Tuy nhiên, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được xây dựng căn cứ theo quy định của Trung ương.

Cụ thể tại Điều 5 Quyết định sổ 41/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm 4 nhóm tiêu chí: (1) phân loại đối tượng xã, phường (xã đặc biệt khó khăn, xã còn lại, phường); (2) quy mô dân số; (3) quy mô diện tích; (4) số lượng di tích (chỉ tính di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt). Đây là khung tiêu chí do Thủ tuớng Chính phủ ban hành, áp dụng thống nhất trong cả nước nên việc quy định bổ sung nhóm tiêu chí nằm ngoài khung nêu trên như vai trò trọng điếm về văn hóa, du lịch; lượng khách phục vụ; lễ hội, sự kiện lớn; sản phẩm văn hóa đặc trưng như đại biểu nêu là không có cơ sở để căn cứ dẫn đến việc xây dựng định mức phân bổ không thống nhất với nguyên tắc, tiêu chí của Trung ương. Do đó, tỉnh sẽ giữ nguyên hệ thống tiêu chí bám sát quy định Trung ương để đảm bảo tính pháp lý và khoa học trong phân bổ nguồn lực.

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Phát biểu tại phiên giải trình, với vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp sâu sắc của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh nguyên tắc hành động: Nội dung nào đủ căn cứ thì triển khai ngay; việc gì thuộc thẩm quyền của địa phương phải rõ ràng, khả thi, tuyệt đối không tạo thêm thủ tục rườm rà gây khó khăn cho cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Nhung, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên giải trình

Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm phát huy hiệu quả thiết thực, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung 5 việc:

Thứ nhất, triển khai ngay các nghị quyết. Nội dung nào đủ điều kiện thì thực hiện ngay; trường hợp cần văn bản hướng dẫn thì sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Không để nghị quyết có hiệu lực nhưng chính sách chậm đi vào cuộc sống.

Thứ hai, quản lý nguồn lực theo hiệu quả. Từng đồng vốn ngân sách, từng dự án phải xác định được mục tiêu, sản phẩm, tiến độ và hiệu quả. Chủ động điều chuyển, xử lý theo thẩm quyền đối với nguồn vốn chậm triển khai, sử dụng không hiệu quả theo đúng quy định.

Đại biểu Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu tại phiên giải trình

Thứ ba, tăng cường kiểm tra tiến độ. Không chờ đến cuối năm mới kiểm tra. Những dự án, nhiệm vụ có nguy cơ chậm phải được cảnh báo sớm, tháo gỡ ngay; vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết.

Thứ tư, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc: Rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ sản phẩm/kết quả - rõ thẩm quyền. Không chấp nhận báo cáo chung chung “đang triển khai”, “đang phối hợp”. Phải làm rõ được: Đã làm được gì, còn việc gì, vướng ở đâu, ai xử lý và khi nào hoàn thành.

Thứ năm, tiếp tục rà soát hệ thống cơ chế, chính sách sau sắp xếp. Chính sách nào bất cập phải chủ động đề xuất sửa; nội dung nào chồng chéo phải xử lý; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời. Không để khó khăn của cơ quan nhà nước trở thành khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên giải trình

UBND tỉnh xác định một nguyên tắc xuyên suốt: Đúng pháp luật - rõ trách nhiệm - sát thực tiễn - sử dụng hiệu quả nguồn lực - lấy kết quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo. Sau kỳ họp, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền. Với trách nhiệm trước HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân, UBND tỉnh sẽ tập trung đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, chuyển nguồn lực thành công trình, chính sách thành kết quả và kết quả thành lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, tập thể UBND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, biến các chủ trương, nghị quyết thành những công trình, phần việc và lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.