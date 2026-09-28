Phiên giải trình công tác quản lý nhà nước đối với phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương chủ trì phiên họp.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại phiên họp.

Phiên giải trình nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước thời gian qua. Đây là hoạt động giám sát có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại phiên họp.

Trong chương trình làm việc, đại biểu đã thảo luận làm rõ các nhóm nội dung liên quan đến việc triển khai các quy định, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; công tác quản lý nhà nước về KCN, CCN, trọng tâm là tính đồng bộ của quy hoạch; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; năng lực tài chính và trách nhiệm của các chủ đầu tư; việc xử lý các dự án chậm tiến độ; công tác quản lý tài sản công và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.

Lãnh đạo Sở Công Thương giải trình một số nội dung.

Trong lĩnh vực thương mại, đại biểu tập trung làm rõ các phương thức, thủ đoạn gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên môi trường thương mại điện tử; việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển hạ tầng thương mại và logistics; công tác quy hoạch, quản lý hệ thống chợ và phòng cháy, chữa cháy; các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số...

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo một số nội dung.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất bộ số liệu quản lý KCN, CCN; lập danh mục ưu tiên, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn và kiên quyết xử lý các dự án kéo dài, vi phạm cam kết để tránh lãng phí đất đai.

Sở Công Thương có trách nhiệm rà soát toàn bộ các CCN, trình UBND tỉnh phương án xử lý các cụm chậm tiến độ; xây dựng lộ trình khắc phục hạ tầng xử lý nước thải; rà soát các vị trí logistics, phân loại xử lý hệ thống chợ và siết chặt quản lý thương mại điện tử.

Quang cảnh phiên họp.

Đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh, cần thống nhất cách tính tỷ lệ lấp đầy, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại KCN Cẩm Khê, giám sát chặt chẽ tiến độ vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các KCN Tam Dương II - Khu A, Bình Phú, Trung Hà.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương chủ động phối hợp, làm rõ đầu mối để giải quyết dứt điểm các thủ tục về đất đai, môi trường, tài sản công, quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh sẽ tiếp tục giám sát nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý nhà nước đối với phát triển KCN, CCN và lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.