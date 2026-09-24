Phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên khi Bắc Ninh trở thành thành phố được đông đảo khách hàng quan tâm

Phiên đấu giá diễn ra 13 giờ 30 phút ngày 26/9 tại hội trường phường Đa Mai do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group (phường Bắc Giang) phối hợp thực hiện. Đến nay đã hết hạn nộp hồ sơ, đơn vị tổ chức đấu giá đã nhận được hàng trăm hồ sơ tham gia đấu giá 89 lô đất tại dự án khu dân cư Tân Mai và khu dân cư hồ Điều Hòa.

Một góc khu đất đưa ra đấu giá.

Tỷ lệ cạnh tranh cao này cho thấy phân khúc đất nền tại đây vẫn đang giữ được sức hấp dẫn mạnh và là kênh đầu tư đầy tiềm năng trong giới địa ốc.

Khu đất đấu giá gần hồ Cây Đàn. Ảnh phối cảnh hồ Cây Đàn chuẩn bị được xây dựng.

Các lô đất đưa ra đấu giá có giá khởi điểm từ 993 triệu đồng đến hơn 6,8 tỷ đồng/lô. Mỗi một lô đất có diện tích từ 90 đến hơn 130 m2.

Được biết, nhà đầu tư tham gia mua hồ sơ, đặt cọc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sở dĩ khu vực này được nhiều người quan tâm là do có vị trí thuận lợi, gần Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung; gần hồ Cây Đàn chuẩn bị được xây dựng và có hệ thống điện, đường, trường đồng bộ. Vì thế, tiềm năng sinh lời cao. Bên cạnh đó, việc nguồn cung đất nền ngày càng khan hiếm cùng kỳ vọng từ các chính sách phát triển mới khi Bắc Ninh lên thành phố chính là "nam châm" lớn thu hút dòng vốn đầu tư.