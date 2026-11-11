Phiên đấu giá bất thường tại Ninh Bình: Bỏ phiếu nhầm đơn vị tính giữa mét vuông và cả lô đất?

Mặt bằng khu đất đấu giá 70 lô tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình Ảnh: Thành Nam

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến phiên đấu giá đất ra trên địa bàn ngày 7/11, trong đó có 11 lô đất được trả giá từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỉ đồng/m2 gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo của UBND xã Lý Nhân, ngày 7/11/2026, địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, tổng số lô đất dự kiến đưa ra đấu giá là 70 lô. Qua rà soát hồ sơ pháp lý và các điều kiện liên quan, có 68 lô đủ điều kiện tổ chức đấu giá, 2 lô tạm dừng do chưa đủ điều kiện.

Tại phiên đấu giá ngày 7/11, có 68 lô đã được bán hồ sơ; số lô đủ điều kiện đấu giá được báo cáo là 63 lô. Kết quả có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô đấu giá không thành.

Đáng chú ý, tổng số tiền trúng đấu giá được báo cáo lên tới 1.498,738 tỉ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 1.457,748 tỉ đồng.

Trong đó, 11 lô trúng đấu giá với tổng số tiền 1.447,840 tỉ đồng; 27 lô còn lại có tổng giá trị dự kiến thu được 50,896 tỉ đồng.

Điều khiến phiên đấu giá này trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở giá trị các lô đất trúng đấu giá mà còn ở những phản ánh liên quan đến cách thức ghi phiếu trả giá.

Theo UBND xã Lý Nhân, một số khách hàng đã chủ quan, không nghiên cứu kỹ quy chế đấu giá, dẫn đến tình trạng bỏ phiếu nhầm đơn vị tính giữa giá trả trên một mét vuông và giá trả cho cả lô đất. Sự nhầm lẫn này được địa phương đánh giá là ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức và kết quả phiên đấu giá.

Sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã gửi đơn đề nghị UBND xã và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét, giải quyết việc nhầm lẫn trong quá trình ghi số tiền trả giá trên một mét vuông với số tiền trả giá cho cả lô đất. Mục đích của những người này là đề nghị được hoàn trả tiền đặt trước đối với các lô đất đã tham gia đấu giá.

Trước những phản ánh trên, UBND xã Lý Nhân cho biết, đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá kiểm tra lại toàn bộ quy trình tổ chức phiên đấu giá cũng như các văn bản, tài liệu liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân.

Theo UBND xã Lý Nhân, tình trạng nhầm lẫn trong quá trình tham gia đấu giá như trên chưa có tiền lệ đối với các phiên đấu giá trên địa bàn. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của người dân và tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản, địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với các đề nghị của công dân.