Phiên chợ xanh tại Huế - Đổi rác lấy quà xanh, thúc đẩy sinh kế xanh cho phụ nữ

Chương trình “Đổi rác lấy quà xanh” tại Cầu Ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy sinh kế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Từ những vật liệu có thể tái chế đến các món quà thủ công thân thiện với môi trường, chương trình “Đổi rác lấy quà xanh” và “Phiên chợ Xanh” tại điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, góp phần kết nối ý thức bảo vệ môi trường với cơ hội tạo sinh kế, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đổi rác lấy quà xanh - lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Ngày 18/10/2026, tại điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn, phường Thanh Thủy, thành phố Huế, Hợp tác xã Công nghệ Thông tin Huế – Sàn Kinh tế Hợp tác thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Thủy và Trung tâm Nghiên cứu Quản trị tài nguyên vùng cao (Cegorn) tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà xanh” và “Phiên chợ Xanh”.

Chương trình “Đổi rác lấy quà xanh” và “Phiên chợ Xanh”

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sinh kế xanh cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật thông qua phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thủ công tái chế tại thành phố Huế”, với sự tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Oxfam.

Theo ban tổ chức, người dân có thể thu gom các loại rác có khả năng tái chế để đổi lấy những món quà xinh xắn như: bờm, túi xách, kẹp tóc, móc khóa.... Ngoài ra, các trò chơi tương tác cũng tạo cơ hội để người tham gia nhận quà, góp phần đưa thông điệp sống xanh đến gần hơn với cộng đồng.

Sinh kế xanh mở rộng cơ hội cho phụ nữ khuyết tật

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom rác, chương trình hướng đến kết nối bảo vệ môi trường với phát triển sinh kế thông qua chuỗi giá trị sản phẩm thủ công tái chế. Những vật liệu có thể tái sử dụng được trao thêm cơ hội trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm hữu ích, góp phần hạn chế lãng phí tài nguyên.

người dân có thể thu gom các loại rác có khả năng tái chế để đổi lấy những món quà xinh xắn

Đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, phát triển sản phẩm thủ công tái chế có thể mở ra cơ hội tham gia hoạt động sản xuất, cải thiện thu nhập và tăng cường sự tự chủ trong cuộc sống. Khi được hỗ trợ về kỹ năng, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường, những sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế có thêm điều kiện tiếp cận người tiêu dùng.

Thông qua sự phối hợp giữa các tổ chức và cộng đồng, chương trình góp phần thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương, đồng thời khuyến khích cách tiếp cận sinh kế gắn với trách nhiệm môi trường.

Phiên chợ Xanh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững

Việc tổ chức chương trình tại Cầu Ngói Thanh Toàn – điểm du lịch cộng đồng của Huế – còn tạo cơ hội lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm đến người dân và du khách. Những hành động thiết thực như phân loại, thu gom rác tái chế và lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường có thể góp phần hình thành thói quen sống xanh trong đời sống thường ngày.

Những hành động thiết thực sẽ góp phần hình thành thói quen sống xanh trong đời sống thường ngày.

Từ góc độ kinh tế tuần hoàn, giá trị của rác tái chế không chỉ nằm ở việc giảm lượng chất thải mà còn ở khả năng đưa vật liệu trở lại chu trình sản xuất, tạo ra sản phẩm mới và hỗ trợ sinh kế. Cách tiếp cận này góp phần kết nối mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế bao trùm, trong đó phụ nữ và những nhóm dễ bị tổn thương có thêm cơ hội tham gia, đóng góp và hưởng lợi.

Để những mô hình như vậy phát huy hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng mạng lưới thu gom và phân loại rác, hỗ trợ kỹ năng sản xuất, đồng thời kết nối sản phẩm tái chế với thị trường tiêu thụ phù hợp.

Từ những món quà nhỏ tại Phiên chợ Xanh, một thông điệp lớn được lan tỏa: bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ hành động giản dị của mỗi người và sinh kế xanh sẽ bền vững hơn khi gắn với sự sáng tạo, bình đẳng, có trách nhiệm cộng đồng. Đây là hướng đi góp phần xây dựng Huế xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy phát triển bền vững./.