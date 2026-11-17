Giữa nhịp sống hiện đại, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, ưu tiên lựa chọn thực phẩm an toàn và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, một phiên chợ nhỏ được tổ chức định kỳ tại phường Phan Rang đang trở thành điểm hẹn của những người yêu lối sống xanh. Không chỉ là nơi mua bán các sản phẩm địa phương, phiên chợ còn kết nối người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, cùng hướng đến những giá trị lành mạnh, bền vững.

Quang cảnh phiên chợ xanh.

Giới thiệu sản phẩm địa phương

Vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng, phiên chợ xanh tại phường Phan Rang lại trở nên nhộn nhịp với những gian hàng bày bán nông sản, thực phẩm và sản phẩm thủ công. Không bài trí cầu kỳ, phiên chợ mang đến không gian gần gũi với những bó rau xanh, trái cây theo mùa, các loại ngũ cốc, tinh dầu, mỹ phẩm tự nhiên cùng những món ăn dân dã. Đến đây, người mua không chỉ lựa chọn sản phẩm mà còn có dịp trò chuyện, tìm hiểu về nguồn gốc, cách trồng trọt, chế biến và câu chuyện phía sau mỗi mặt hàng.

Tham gia phiên chợ, chị Lê Thị Nhã Trang - đại diện cơ sở Chang Chang Farm (xã Ninh Phước) mang đến những sản phẩm nông nghiệp địa phương như nho, táo, bắp, chuối sứ, tắc, chanh. Chị Trang chia sẻ: “Phiên chợ không chỉ là nơi giới thiệu, tiêu thụ nông sản mà còn tạo cơ hội để người sản xuất trực tiếp lắng nghe nhu cầu, góp ý của khách hàng. Nhiều người không chỉ quan tâm giá cả mà còn hỏi kỹ về nguồn gốc, quy trình sản xuất, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Điều đó cho thấy người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, cũng là động lực để người sản xuất thay đổi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”.

Các sản phẩm tại phiên chợ xanh được canh tác theo hướng hữu cơ.

Cùng chung mong muốn mang đến những sản phẩm lành mạnh, chị Hồ Thị Ánh - đại diện gian hàng Thực phẩm không hóa chất Ông Thắng (phường Đô Vinh) giới thiệu các mặt hàng như hủ tiếu khô, ngũ cốc, bỏng, mứt rong sụn. Chị Ánh cho biết: “Khách hàng ngày càng quan tâm đến thành phần, nguồn gốc và cách chế biến thực phẩm. Có người dành nhiều thời gian tìm hiểu trước khi mua. Đây là tín hiệu tích cực, bởi khi người tiêu dùng có ý thức lựa chọn sản phẩm an toàn, người sản xuất, kinh doanh cũng phải có trách nhiệm hơn với chất lượng hàng hóa. Phiên chợ còn giúp chúng tôi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm”.

Thực tế cho thấy, xu hướng tiêu dùng xanh đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Bên cạnh giá cả và sự tiện lợi, người mua ngày càng chú trọng chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và mức độ an toàn của thực phẩm. Đến mua sắm tại phiên chợ, cô Nguyễn Thị Thanh (phường Phan Rang) cho biết: “Tôi rất quan tâm đến sức khỏe gia đình nên luôn ưu tiên lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Đến đây, tôi được trực tiếp trao đổi với người bán, tìm hiểu cách trồng trọt, chế biến sản phẩm nên cảm thấy yên tâm hơn. Tôi mong phiên chợ tiếp tục duy trì, có thêm nhiều mặt hàng chất lượng để người dân lựa chọn”.

Phiên chợ xanh thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Kết nối tiêu dùng xanh với sản xuất bền vững

Được tổ chức lần đầu vào tháng 4-2026, đến nay, phiên chợ đã trải qua 7 kỳ, duy trì mỗi tháng một lần với khoảng 10 - 12 gian hàng tham gia. Sản phẩm khá đa dạng, từ rau củ, nông sản trồng theo hướng hữu cơ đến các mặt hàng thủ công, sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên. Đặc biệt, những loại trái cây đặc trưng của địa phương như nho, táo, chuối cùng các món ăn quen thuộc như khoai, bắp, xôi đã tạo nên nét riêng cho phiên chợ.

Là người đứng ra tập hợp, kết nối các gian hàng, chị Phạm Quốc Phương My (phường Phan Rang) cho biết, phiên chợ hình thành từ mong muốn chung của những người sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lành mạnh, an toàn nhưng còn thiếu không gian giới thiệu, tiếp cận người tiêu dùng. Trong khi đó, nhu cầu tìm kiếm thực phẩm sạch, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Từ sự gặp gỡ, chia sẻ và đồng thuận, mọi người đã cùng nhau xây dựng phiên chợ như một điểm hẹn kết nối những giá trị xanh, nơi giới thiệu sản phẩm do chính mình làm ra và mang đến cho cộng đồng những sản phẩm lành mạnh. Qua đó, phiên chợ cũng trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Các sản phẩm trưng bày tại phiên chợ xanh.

Dù quy mô còn khiêm tốn, phiên chợ xanh đang góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm. Qua 7 kỳ tổ chức, giá trị mang lại không chỉ là những sản phẩm được trao tay mà còn là sự sẻ chia, niềm tin giữa người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh trong cộng đồng.