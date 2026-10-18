Phiên chợ truyền thông về pháp luật tại xã Sơn Lộ

Lực lượng Công an, Hội Phụ nữ xã Sơn Lộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Tại phiên chợ, lực lượng Công an xã tuyên truyền các nội dung trọng tâm về phòng, chống ma túy, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, tổ chức phát hơn 150 tờ rơi tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật thiết thực đến nhân dân.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm trong nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.