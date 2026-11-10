Phiên chợ truyền thông phòng, chống mua bán người tại xã Thông Nông

Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân được theo dõi tiểu phẩm truyền thông với chủ đề “Phòng, chống mua bán người” do tổ truyền thông cộng đồng biểu diễn. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người được tái hiện sinh động, gần gũi, giúp người dân dễ tiếp cận và nâng cao tinh thần cảnh giác.

Tiểu phẩm truyền thông với chủ đề “Phòng, chống mua bán người” do tổ truyền thông cộng đồng xã Thông Nông biểu diễn.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; thông tin về tình hình tội phạm, các hình thức, thủ đoạn và mục đích hoạt động của loại tội phạm này. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác hành vi mua bán người; đặc biệt cảnh giác với các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt thông qua nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất cảnh, kết hôn hoặc các mối quan hệ trên mạng xã hội.

Thông qua hình thức trao đổi, hỏi đáp trực tiếp, nhiều tình huống thực tế liên quan đến kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ bản thân và gia đình được giải đáp cụ thể. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện, ứng phó với nguy cơ bị mua bán; phát huy vai trò của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Phiên chợ truyền thông góp phần đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống mua bán người, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.