Phiên chợ truyền thông phòng, chống mua bán người tại xã Hà Quảng

Đông đảo người dân tham gia phiên chợ truyền thông.

Tại phiên chợ truyền thông, Công an xã phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; thông tin về tình hình tội phạm mua bán người hiện nay, các hình thức, thủ đoạn và mục đích của loại tội phạm mua bán người; hướng dẫn người dân nhận diện những nguy cơ, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác hành vi mua bán người; cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt thông qua nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất cảnh, kết hôn hoặc các mối quan hệ trên mạng xã hội...

Thông qua hình thức trao đổi, hỏi đáp trực tiếp và sân khấu hóa, nhiều nội dung liên quan đến kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ bản thân và gia đình được truyền tải cụ thể, thiết thực, góp phần giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện và ứng phó với nguy cơ bị mua bán.