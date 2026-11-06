Chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua các tiểu phẩm sân khấu, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nhận diện những phương thức, thủ đoạn của tội phạm và nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa.

Tuyên truyền pháp luật qua các tiểu phẩm tại phiên chợ truyền thông phòng, chống mua bán người tại xã Đoài Dương.

Tại phiên chợ truyền thông, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật các nội dung: Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma túy; phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông; vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Gian hàng “Tuyên truyền pháp luật - Công dân số - Chuyển đổi số” hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hướng dẫn khai thác các tiện ích số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; trưng bày các mẫu vật mô phỏng, hướng dẫn nhận biết một số loại ma túy mới.

Thông qua chương trình, hội viên phụ nữ và nhân dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, gia đình trước những nguy cơ từ tội phạm và tệ nạn xã hội. Góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của mỗi hội viên trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.