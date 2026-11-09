Phiên chợ số Đăk Tô kết nối tiêu thụ nông sản
Quy tụ hơn 30 chủ thể OCOP, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, Phiên chợ số tại xã Đăk Tô tạo không gian quảng bá đặc sản, kết nối tiêu thụ và giúp người bán tiếp cận phương thức kinh doanh trên nền tảng số.
Tối 6/11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND xã Đăk Tô khai mạc “Phiên chợ số kết nối sản phẩm, lan tỏa giá trị năm 2026”. Chương trình diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11, giới thiệu các mặt hàng nông sản, sản phẩm truyền thống và đặc sản địa phương.
Tại phiên chợ, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn hàng hóa và trao đổi với cơ sở sản xuất. Các đơn vị tham gia có dịp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ khách hàng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.
Theo ông Trịnh Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chương trình tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, từng bước mở rộng thị trường cho nông sản và đặc sản địa phương.
Kết hợp bán hàng trực tiếp với công cụ số
Bên cạnh trưng bày hàng hóa, phiên chợ khuyến khích các chủ thể ứng dụng công nghệ trong quảng bá, bán hàng và tiếp cận khách hàng trên nền tảng số.
Thanh toán bằng mã QR được triển khai trong hoạt động mua bán, giúp người bán làm quen với giao dịch không dùng tiền mặt, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người mua.
Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi và Agribank Chi nhánh Kon Tum đồng hành tài trợ chương trình. Sự phối hợp giữa Hội Nông dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan góp phần đưa hoạt động xúc tiến thương mại gắn với ứng dụng công nghệ đến cơ sở.
Quảng bá đặc sản gắn với giá trị địa phương
Phiên chợ hướng đến phát huy tiềm năng sản xuất, giới thiệu lợi thế sản phẩm của từng địa phương. Cùng với hàng hóa, những nét văn hóa bản địa được giới thiệu để người tiêu dùng hiểu thêm về nguồn gốc và giá trị sản phẩm.
Thông qua hoạt động kết nối trực tiếp và tiếp cận công cụ số, chương trình giúp các cơ sở sản xuất có thêm kênh quảng bá, tìm kiếm khách hàng. Đây cũng là mục tiêu của phiên chợ trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/phien-cho-so-dak-to-ket-noi-tieu-thu-nong-san-18397.html