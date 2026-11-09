Phiên chợ số Đăk Tô kết nối tiêu thụ nông sản

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Phiên chợ số “Kết nối sản phẩm – Lan tỏa giá trị” năm 2026 tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.

Tối 6/11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND xã Đăk Tô khai mạc “Phiên chợ số kết nối sản phẩm, lan tỏa giá trị năm 2026”. Chương trình diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11, giới thiệu các mặt hàng nông sản, sản phẩm truyền thống và đặc sản địa phương.

Tại phiên chợ, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn hàng hóa và trao đổi với cơ sở sản xuất. Các đơn vị tham gia có dịp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ khách hàng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Theo ông Trịnh Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chương trình tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, từng bước mở rộng thị trường cho nông sản và đặc sản địa phương.

Người dân tham quan, tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm đặc trưng tại Phiên chợ số “Kết nối sản phẩm – Lan tỏa giá trị” năm 2026 ở xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.

Kết hợp bán hàng trực tiếp với công cụ số

Bên cạnh trưng bày hàng hóa, phiên chợ khuyến khích các chủ thể ứng dụng công nghệ trong quảng bá, bán hàng và tiếp cận khách hàng trên nền tảng số.

Thanh toán bằng mã QR được triển khai trong hoạt động mua bán, giúp người bán làm quen với giao dịch không dùng tiền mặt, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người mua.

Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi và Agribank Chi nhánh Kon Tum đồng hành tài trợ chương trình. Sự phối hợp giữa Hội Nông dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan góp phần đưa hoạt động xúc tiến thương mại gắn với ứng dụng công nghệ đến cơ sở.

Quảng bá đặc sản gắn với giá trị địa phương

Phiên chợ hướng đến phát huy tiềm năng sản xuất, giới thiệu lợi thế sản phẩm của từng địa phương. Cùng với hàng hóa, những nét văn hóa bản địa được giới thiệu để người tiêu dùng hiểu thêm về nguồn gốc và giá trị sản phẩm.

Thông qua hoạt động kết nối trực tiếp và tiếp cận công cụ số, chương trình giúp các cơ sở sản xuất có thêm kênh quảng bá, tìm kiếm khách hàng. Đây cũng là mục tiêu của phiên chợ trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản.