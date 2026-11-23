Phiên chợ được tổ chức tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn, phường Thanh Thủy (TP Huế)

Chiều 23/11, tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn, Hội LHPN phường Thanh Thủy tổ chức hoạt động "Chợ quê Cầu Ngói". Hoạt động thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương về thăm Cầu ngói Thanh Toàn, một điểm di tích tham quan nổi tiếng ở cố đô Huế.

Tại không gian “Hương vị quê nhà”, các món bánh truyền thống xứ Huế như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít, bánh ram ít, được giới thiệu đến đại biểu và du khách.

Không chỉ là nơi thưởng thức món ngon, gian hàng còn là dịp để hội viên phụ nữ chia sẻ cách chế biến, câu chuyện về những món ăn gắn bó với đời sống gia đình và ký ức quê hương. Từ chén bánh bèo nhỏ xinh, chiếc bánh lọc trong veo đến bánh nậm mềm thơm trong lớp lá chuối, tất cả góp phần lưu giữ nét tinh tế của ẩm thực Huế.

Một điểm nhấn khác của phiên chợ là không gian “Nét đẹp bàn tay Việt”, nơi trưng bày các sản phẩm thêu may thủ công của HTX May thêu thủ công Thanh Hà, Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy và các tổ liên kết nghề chằm nón lá. Từng đường kim, mũi chỉ trên sản phẩm thêu tay, từng chiếc nón được chằm tỉ mỉ đều thể hiện sự khéo léo và tâm huyết của người thợ.

Qua những gian hàng thủ công, người làm nghề truyền thống có thêm cơ hội kết nối với du khách, quảng bá sản phẩm và mở rộng sinh kế cho phụ nữ địa phương.

Bên cạnh các không gian trưng bày, phiên chợ còn tổ chức hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt Nam và viết thông điệp với chủ đề “Điều tôi muốn gìn giữ trong văn hóa Việt Nam”. Trong đó có hoạt động trải nghiệm chằm nón, làm bánh tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn.

Chị Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Thủy, cho biết phiên chợ được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tạo cơ hội để phụ nữ giới thiệu sản phẩm thủ công, món ăn quê nhà và quảng bá hình ảnh Thanh Thủy đến với du khách trong và ngoài nước.

Phiên chợ khép lại nhưng những hình ảnh thân thương về chợ quê, tình làng nghĩa xóm và sự khéo léo của người phụ nữ vẫn còn đọng lại. Đó cũng là cách những giá trị văn hóa bình dị được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối trong nhịp sống hiện đại.