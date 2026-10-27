Phiên chợ Giáng sinh Four Points by Sheraton Đà Nẵng tổ chức vào ngày 12/12/2026

Phiên chợ quy tụ hơn 50 gian hàng với đa dạng sản phẩm từ quà tặng Giáng sinh, đồ thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương đến các món ăn. Phiên chợ Giáng sinh năm nay sẽ có snowfall moment (khoảnh khắc tuyết rơi), lấy cảm hứng từ hình tượng nàng Tuyết (The Snow Maiden) trong văn hóa dân gian Nga. Được dàn dựng riêng cho phiên chợ năm nay, Snowfall Moment hứa hẹn mang đến trải nghiệm Giáng sinh khác biệt tại Four Points by Sheraton Đà Nẵng.

Cạnh đó là những màn trình diễn nghệ thuật đến từ nhóm nhảy Jan Dance, các trò chơi tương tác cùng nhiều phần quà và chương trình bốc thăm may mắn. Du khách còn được thưởng thức miễn phí rượu vang nóng và bắp rang bơ. Khu ẩm thực sẽ có những món ăn đặc trưng mùa Giáng sinh, ẩm thực truyền thống Việt Nam, các món ngon và thức uống từ các nước trên thế giới.